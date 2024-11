Waar is Ivanka?

Ivanka Trump was de afgelopen maanden overal. Ze heeft gesurft. Ze poseerde voor de Eiffeltoren en woonde een Formule 1-feest bij in Miami in een rode jurk. Ze nam een duik met haar kinderen in een bubbelbad, hing rond met Kim Kardashian in Malibu en glimlachte samen met haar man Jared Kushner op de Akropolis.

De enige plek waar mevrouw Trump niet is geweest, met haar vader, op stap om Amerika te redden. En hoewel ze openhartig is geweest over haar afwezigheid, blijft het politiek gezien een beetje mysterieus.

Ze zegt dat ze in deze periode van haar leven de voorrang geeft aan haar gezin, aan haar kinderen. Mooi natuurlijk. Maar ze is kennelijk wel heel veel aan het opvoeden, want zelfs een paar symbolische bijdragen aan haar vaders overlevingstocht konden er niet af.

Ivanka Trump, 42, weigerde de New York Times te vertellen waarom ze noch bij Trump processen, noch bij zijn campagne haar best voor haar vader deed. Ze zei dat haar man, Jared Kushner namens haar en haar gezin spreekt. En op de vraag hoe groot de kans is dat ze zich weer bij de campagne voegt in de laatste fase van de race, was Kushner bot.

"Nul," zegt hij.

"We duimen voor hem - natuurlijk zijn we trots op hem," zegt Kushner hij. "Maar hoe dan ook, ons leven gaat gewoon verder."