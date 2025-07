EU wil meer concrete stappen Israël zien, geen extra maatregelen

BRUSSEL (ANP) - De EU wil meer concrete stappen van Israël zien dat het daadwerkelijk de humanitaire situatie in Gaza aan het verbeteren is, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van de vergadering van EU-buitenlandministers. Kallas had vorige week met Israël afgesproken flink meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza.

De afspraak tussen Kallas en Israël kwam er nadat uit onderzoek was gebleken dat het land momenteel de afspraken over mensenrechten schendt die zijn afgesproken in het associatieverdrag tussen Israël en de EU. Volgens de buitenlandchef zijn er inmiddels wel wat verbeteringen doorgevoerd, maar is de situatie in Gaza nog altijd "heel erg slecht".

De EU houdt de situatie "nauwlettend in de gaten" zei Kallas. Aanvullende concrete maatregelen zijn niet afgesproken door de EU-buitenlandministers. Kallas meldde eerder dat ze een lijst had opgesteld met opties voor de EU, van het opschorten van het associatieverdrag tot het schrappen van handelsvoordelen.