FNV-bestuurders reageren op vertrek Boufangacha

UTRECHT (ANP) - Verschillende vakbondsbestuurders hebben gereageerd op het vertrek van voormalig FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha bij de bond. Hij werd begin dit jaar, vlak voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter, anoniem beschuldigd van integriteitsschending. Die beschuldiging was onterecht en de vakbond heeft excuses aangeboden, maakte tijdelijk toezichthouder van FNV Lodewijk Asscher bekend.

"Goed dat er excuses zijn gemaakt", "Pijnlijk dat we jou verliezen" en "Eindelijk erkenning en duidelijkheid", is een greep uit de reacties van FNV-bestuurders onder het LinkedIn-bericht waarin Boufangacha zijn vertrek aankondigde. De erkenning is voor Boufangacha een belangrijke stap geweest om "een punt te kunnen zetten achter een hele zware periode waarin ik onterecht in mijn integriteit ben geschaad", schrijft hij.

Boufangacha was niet direct bereikbaar voor commentaar. De FNV wil niet verder ingaan op zijn vertrek, omdat het individuele afspraken tussen werkgever en werknemer betreft.