Vriendinnen vinden kakkerlak in hun pizza bij restaurant Amsterdam. "Er staken pootjes uit een stukje salami."

Twee Amsterdamse vriendinnen hebben maandagavond in hun pizza in een restaurant in De Pijp in Amsterdam een kakkerlak aangetroffen. L'Antica Pizzeria da Michele heeft excuses aangeboden; de twee hoefden niet te betalen, schrijft Het Parool. "Er staken pootjes uit een stukje salami."

De Amsterdamse vriendinnen Luna en Lili (beiden 24) hadden maandagavond nog zin in een pizza toen ze langs L'Antica Pizzeria da Michele op de Eerste Van der Helststraat liepen. "De pizzeria zag er prima uit en de pizza ook", vertelt Luna, die net als haar vriendin niet met haar achternaam in de krant wil. "Maar toen ik voor mijn laatste hap wilde gaan, zag ik een stukje salami dat er raar uitzag. Er staken pootjes uit en het leek wel op een kakkerlak die erin zat."

Ook vriendin Lili zag dat het niet goed was. "Er zaten paddenstoelen en groenten op de pizza, dus het leek even alsof het erbij hoorde. Maar toen keek ik nog een keer goed en dacht ik: oh my god, dat is een kakkerlak."

De twee riepen direct de bediening erbij. Die bracht het bord naar de keuken, waarna de chef-kok een paar minuten later zijn excuses kwam aanbieden. "We kregen alles van het huis en hoefden niet te betalen," vertelt Luna. "We overwogen nog even of we het tegen andere gasten moesten zeggen. Dat hebben we uiteindelijk niet gedaan, we zijn zo snel mogelijk weggegaan."