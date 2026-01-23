TikTok rondt joint venture in VS af om verbod te voorkomen

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Amerikaanse tak van de video-app TikTok is officieel overgedragen aan de nieuw opgerichte joint venture TikTok USDS. De vorige eigenaar, de in Beijing gevestigde ByteDance-groep, behoudt een belang van iets minder dan 20 procent in TikTok USDS, aldus het bedrijf in een verklaring.

De veranderingen hebben geen gevolgen voor de activiteiten van TikTok buiten de Verenigde Staten.

De activiteiten van TikTok in de VS, waar de app ongeveer 170 miljoen gebruikers heeft, waren meer dan een jaar onzeker nadat de VS in 2024 een wet hadden aangenomen die ByteDance verplichtte de Amerikaanse tak van de app te verkopen of de app uiterlijk 19 januari 2025 offline te halen. Dat was vanwege zorgen over Chinese invloed op de app. President Donald Trump verleende vervolgens meermaals uitstel voor de deadline.

Softwarebedrijf Oracle en investeringsgroepen Silver Lake en MGX hebben elk een belang van 15 procent. Andere investeerders zijn onder anderen de Amerikaanse technologieondernemer Michael Dell en de Franse zakenman Xavier Niel.