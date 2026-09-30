12GO Biking neemt fietsenvoorraad van failliet Accell over

MOORDRECHT (ANP) - 12GO Biking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Accell Nederland. Volgens Pieter van den Berg, directeur van 12GO Biking, gaat het om "enkele tienduizenden stuks" van de merken Batavus, Sparta en KOGA. "Het gaat om de hele voorraad in Nederland, maar over exacte aantallen doen we geen uitspraken."

"Voor de curatoren heeft het te gelde maken van de aanwezige voorraad in deze fase van het faillissement prioriteit. In dat kader is gezocht naar een partij die in staat is de betreffende voorraad snel en zorgvuldig over te nemen", zegt de directeur.

De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Accell-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat zestig partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. Zij kregen zowel biedingen op een enkel merk als voorstellen voor de overname van groepen merken. De afgelopen jaren had Accell het financieel lastig, onder andere door de nasleep van de coronapandemie. Tijdens de periode van lockdowns waren fietsen populaire aankopen, maar kwamen onderdelen vaak niet op tijd door logistieke problemen. Na de coronaperiode zakte de vraag weer in.

Van den Berg zegt ook in gesprek te zijn met curatoren om eventueel delen van het bedrijf over te nemen. "Er lopen nog gesprekken, maar niet alleen met mij, maar met allerlei partijen." Hij verwacht niet dat de fietsengroep in zijn geheel een doorstart gaat maken.