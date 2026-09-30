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Lagere straf voor Duitse activist na zware mishandeling betogers

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 11:02
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BOEDAPEST (ANP/DPA) - De Duitse activist Maja T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen na een veroordeling voor mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. De gevangenisstraf is verlaagd van acht naar zeven jaar.
Een Hongaarse rechtbank achtte in februari bewezen dat T. bij een extreemlinkse groep hoorde die voor een "ideologische strijd" naar Boedapest was afgereisd. De activist werd schuldig bevonden aan zware mishandeling en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het hof van beroep heeft nu bepaald dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld.
T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Viktor Orbán was toen premier van Hongarije en voerde al jaren een anti-lhbtiq-beleid. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst.
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