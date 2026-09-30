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Aangehouden mannen om onbeheerde bagage station Haarlem nog vast

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 10:44
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HAARLEM (ANP) - De drie personen die dinsdag werden aangehouden in verband met onbeheerde bagage op station Haarlem, zitten nog vast voor verhoor en verder onderzoek. Volgens de politie gaat het om mannen van 37, 37 en 62 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hun rol en betrokkenheid worden nog onderzocht.
Dinsdagochtend werden vier treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege onbeheerd achtergelaten tassen. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Dordrecht en Haarlem. In Haarlem stopten voor een periode geen treinen. In alle gevallen bleek er niks gevaarlijks in de bagage te zitten en werden de stations weer vrijgegeven.
In Utrecht werden twee mensen aangehouden.
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