Belastingaangifte wordt door gebrek aan personeel amper gecontroleerd

Door personeelstekort heeft de Belastingdienst veel te weinig mensen beschikbaar om aangiftes te controleren. Het aantal handmatige onderzoeken liep in de afgelopen jaren met zeker 65 procent terug. Dat schrijft het AD.

Het AD: "Slaagde de Belastingdienst er in 2016 nog in om ruim 600.000 aangiftes op traditionele wijze te controleren, afgelopen jaar bleef de teller steken bij zo'n 212.000. De dienst maakt zich zorgen over het teruglopende toezicht. Ook het aantal uitgedeelde boetes loopt fors terug. Het totaalbedrag aan boetes daalde van 325 miljoen euro in 2019 naar 157 miljoen in 2021. Belastingplichtigen zouden erop kunnen speculeren dat ze makkelijker met hun aangifte kunnen sjoemelen."