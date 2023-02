Wat een ‘jeukwoord’: deze tenenkrommende term staat in steeds meer vacatures

De communicatieafdeling laat tegenwoordig bij het uitzetten van een nieuwe vacature niets aan het toeval over. Ze slingeren een wervende tekst de wereld in, vol blije, motiverende en zelfs spirituele woorden. Zo rukt ook het jeukwoord 'passie' op, een afschrikwekkende term.

Zoek je op vacaturesite Indeed naar het woord 'passie', dan krijg je zo'n 62.000 hits. In twintig jaar is het gebruik bijna vertienvoudigd, signaleert website voor de recruitmentbranche Werf&. Ook in Amerika gaat het hard met de term 'passion'. Vroegen werkgevers in 2007 nog maar in twee procent van de gevallen hierom, in 2019 stond het al in zestien procent van de vacatures, volgens onderzoek van de Harvard Business School.

De wetenschappers spreken over een zorgelijke tendens, want sollicitanten hebben hier een broertje dood aan. Zij vertalen het hebben van passie voor hun werk als 'je moet meer doen dan in je functieomschrijving staat' en 'je kunt hier geen nee zeggen tegen nieuwe opdrachten'. Dit maakt de kans op stress- en burn-outklachten groter.

“Vragen om passie schrikt mensen af en kan leiden tot conflict en frustratie. Is dat wat je op een krappe arbeidsmarkt moet willen?”, schrijven de onderzoekers. Bovendien slaat het ook nergens op. Vrijwel niemand heeft echt passie voor zijn werk. Het houdt de mythe in stand dat passieloze kandidaten niet geschikt zijn voor de positie. “Iemand die je vertelt al twintig jaar een passie voor belastingwetgeving te hebben, die liegt waarschijnlijk”, merken ze droog op.