Hond door wolf gegrepen in bosgebied bij Nunspeet

Een hond is zondagavond door vermoedelijk een wolf gegrepen in een hondenlosloopgebied bij Nunspeet. De provincie Gelderland meldt dat de stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) naar het bos is gekomen en de hond heeft gevonden. De hond had een beetwond en is behandeld door een dierenarts.

Ook is DNA-materiaal afgenomen om te onderzoeken of het inderdaad een wolf is die de hond heeft aangevallen. De hond werd rond 18.30 uur gegrepen. Twee mensen waren met het dier aan het wandelen.

Het gebied waar het incident plaatsvond was een tijdje gesloten, maar is inmiddels weer toegankelijk.