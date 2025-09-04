ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

425 miljoen dollar schadevergoeding voor Google in privacyzaak VS

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 5:35
anp040925027 1
SAN FRANCISCO (ANP) - Google moet in de Verenigde Staten zo'n 425,7 miljoen dollar (365 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen wegens het verzamelen van de gegevens van miljoenen smartphonegebruikers die juist voor privacy hadden gekozen. Dat bepaalde een jury woensdag in San Francisco.
De zaak komt voort uit een groepsvordering uit juli 2020, waarbij de rechtbank zo'n 98 miljoen gebruikers als eisers erkende. Zij stelden dat Google hun data via apps als Uber en Instagram onderschepte en vervolgens verhandelde.
De eisers vroegen aanvankelijk meer dan 31 miljard dollar. De jury oordeelde dat geen sprake was van opzet, waardoor er geen extra boete komt. Gelijk verdeeld zou elke eiser zo'n 4 dollar ontvangen, al is nog onduidelijk hoe Google het bedrag moet uitkeren.
Google gaat in beroep. "Dit besluit berust op een verkeerd beeld van hoe onze producten werken", reageerde een woordvoerder. "Onze privacytools geven mensen controle, en als ze personalisatie uitzetten, respecteren wij die keuze."
Vorig artikel

Defensie opent nieuw hoofdkwartier

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-402579125

Helpen verzwaringsdekens écht tegen angst, stress en slapeloosheid?

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee