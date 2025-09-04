425 miljoen dollar schadevergoeding voor Google in privacyzaak VS

SAN FRANCISCO (ANP) - Google moet in de Verenigde Staten zo'n 425,7 miljoen dollar (365 miljoen euro) aan schadevergoedingen betalen wegens het verzamelen van de gegevens van miljoenen smartphonegebruikers die juist voor privacy hadden gekozen. Dat bepaalde een jury woensdag in San Francisco.

De zaak komt voort uit een groepsvordering uit juli 2020, waarbij de rechtbank zo'n 98 miljoen gebruikers als eisers erkende. Zij stelden dat Google hun data via apps als Uber en Instagram onderschepte en vervolgens verhandelde.

De eisers vroegen aanvankelijk meer dan 31 miljard dollar. De jury oordeelde dat geen sprake was van opzet, waardoor er geen extra boete komt. Gelijk verdeeld zou elke eiser zo'n 4 dollar ontvangen, al is nog onduidelijk hoe Google het bedrag moet uitkeren.

Google gaat in beroep. "Dit besluit berust op een verkeerd beeld van hoe onze producten werken", reageerde een woordvoerder. "Onze privacytools geven mensen controle, en als ze personalisatie uitzetten, respecteren wij die keuze."