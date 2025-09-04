ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: Veel meer kans op natuurbranden in Spanje en Portugal door klimaatcrisis

Samenleving
door Redactie
donderdag, 04 september 2025 om 6:06
bijgewerkt om donderdag, 04 september 2025 om 7:20
anp040925032 1
Door klimaatverandering is er nu veel meer kans op het ontstaan van hevige natuurbranden in Spanje en Portugal. Klimaatonderzoekers hebben berekend dat heet, droog en winderig weer zo'n 40 keer waarschijnlijker is dan voor het industriële tijdperk. Deze zomer kampten beide Zuid-Europese landen met dit soort weer en met zeer hevige branden.
Door de uitstoot van fossiele brandstoffen is de aarde inmiddels al ongeveer 1,3 graden warmer dan voor de industrialisatie. In een snelle analyse ziet onderzoekscollectief World Weather Attribution (WWA) dat de genoemde combinatie van weersomstandigheden voor de klimaatverandering normaal gesproken eens in de 500 jaar te verwachten was in Zuid-Europa. Nu kunnen inwoners van Spanje en Portugal dit elke vijftien jaar verwachten.
De landen hadden bovendien te maken met een hittegolf van tien dagen met temperaturen boven de 40 graden. Klimaatverandering maakt de kans op zo'n hittegolf veel groter en heeft de temperaturen met zo'n 3 graden opgedreven, berekenden de onderzoekers. Zo'n lange en hete hittegolf zou voor de industrialisatie slechts eens in de 2500 jaar te verwachten zijn. Nu zien de onderzoekers elke dertien jaar kans op een hittegolf met deze intensiteit.
Ontstaan door mensen
Acht mensen kwamen om bij de natuurbranden in Spanje en Portugal. De branden zijn in veel gevallen ontstaan door mensen. Meestal was dat per ongeluk, bijvoorbeeld door weggegooide sigaretten en door barbecues. In 24 procent van de gevallen was de brand bewust aangestoken.
Daar komt bij dat er veel "brandstof" was voor de natuurbranden, zien de onderzoekers. Steeds meer mensen gaan in steden wonen, waardoor dorpen vergrijzen en bossen en boerderijen overwoekeren. Het collectief raadt daarom aan om bossen beter te beheren.
In totaal is deze zomer in Spanje meer dan 380.000 hectare verbrand, bijna vijf keer het jaarlijkse gemiddelde. De branden waren de ergste in dertig jaar in Spanje. In Portugal verbrandde 260.000 hectare, bijna drie keer het jaarlijkse gemiddelde.

Lees ook

Grote delen van de Verenigde Staten zullen onbewoonbaar wordenGrote delen van de Verenigde Staten zullen onbewoonbaar worden
Door natuurbranden meer bossen verloren in 2024 dan ooitDoor natuurbranden meer bossen verloren in 2024 dan ooit
Vorig artikel

425 miljoen dollar schadevergoeding voor Google in privacyzaak VS

Volgend artikel

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat

ANP-402579125

Helpen verzwaringsdekens écht tegen angst, stress en slapeloosheid?

ANP-534247722

Straks hebben we allemaal 6G op onze smartphone: dit kun je ermee