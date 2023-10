Mogen je ouders een auto voor je kopen, of krijg je dan problemen met de Belastingdienst?

“Mijn moeder wil een auto voor me kopen, omdat ik het niet kan betalen’, schrijft L. van Duijn. “Ik heb wel gewoon een baan. Zij heeft geen rijbewijs, ik wel. Mag dat? Of krijgen we dan problemen met de Belastingdienst?” financieel expert René Bruel van ABN-AMRO legt in het AD uit hoe dit zit.

“Als de moeder een auto koopt en deze uit vrijgevigheid aan haar kind geeft, is sprake van een schenking”, legt Bruel uit. “Dat is ook het geval als de moeder het geld overmaakt naar haar kind, waarmee het kind de auto op zijn of haar naam laat zetten. Jaarlijks mag een ouder dit jaar 6035 euro belastingvrij schenken aan zijn of haar kind.”

Belastingvrij schenken tot 6035 euro

Is de auto goedkoper dan 6035 euro, dan hoeft er geen aangifte schenkbelasting worden gedaan (als er in hetzelfde boekjaar geen andere schenken zijn geweest). Maar is de auto duurder, dan moet 10 procent schenkbelasting betaald worden over het bedrag boven de vrijstelling. Schenkt iemand anders dan een ouder, dan is de grens lager (2418 euro) en het belastingtarief hoger (18 procent voor grootouders en 30 procent voor overige personen).

“De ontvanger is verplicht om aangifte te doen en betaalt meestal ook de schenkbelasting. Maar de schenker kan er ook voor kiezen om de schenkbelasting te betalen”, staat op de site van de Belastingdienst uitgelegd. Stel een auto kost 7500 euro, dan is er 146 euro aan verschuldigde schenkbelasting wanneer een ouder de wagen aanschaft. Let op dat je een schenking in 2023 vóór 1 maart 2024 indient.

Eenmalige vrijstelling

Is de auto veel duurder, dan kunnen de ouders een financiële joker inzetten. Er bestaat een eenmalige verhoogde vrijstelling, die dit jaar op maximaal 28.946 euro is gezet. Ouders kunnen deze vrijstelling maar één keer gebruiken. Voorwaarde is dat hun kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Is de zoon of dochter afhankelijk van een uitkering, dan ligt de situatie anders. De gemeente trekt inkomsten namelijk af van de bijstandsuitkering, en giften vallen daaronder. Demissionair minister Carola Schouten heeft in het kader van armoedebestrijding voorgesteld om de grens voor giften vanaf 2024 op 1200 euro per jaar te zetten. Een aantal gemeenten werkt nu al op deze manier.