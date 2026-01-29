ECONOMIE
7 procent meer loon voor personeel universitaire medische centra

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 2:59
UTRECHT (ANP) - Werknemers van de universitaire medische centra (UMC's) gaan de komende jaren 7 procent meer verdienen. Dat is afgesproken tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe cao, meldt vakbond FNV. Die legt het onderhandelingsresultaat net als zorgbonden CNV en NU'91 voor aan haar leden om mee in te stemmen.
De nieuwe cao loopt tot en met 2027. De lonen gaan in juli met 3,5 procent omhoog en in mei volgend jaar met nog eens 3,5 procent. Verder is onder andere afgesproken dat ook op de zaterdagochtend een onregelmatigheidsvergoeding gaat gelden van 47 procent, dat er volgend jaar 4 extra verlofuren bijkomen en dat de stagevergoeding naar 500 euro per maand gaat.
Ook stijgt de kilometervergoeding van 18 cent per kilometer naar 21 cent en worden er aanvullende afspraken gemaakt over hormonale klachten, menstruatie en fertiliteit.
FNV laat weten dat het resultaat er niet zonder slag of stoot kwam en dat op een gegeven moment acties dreigden. "Wij zijn tevreden over de afspraken die we hebben gemaakt en leggen die voor aan onze leden in de UMC's", zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn. "Zij hebben het laatste woord en stemmen binnenkort over de cao."
