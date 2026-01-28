Mexico zet olieleveringen Cuba voort ondanks Trumps dreigement

MEXICO-STAD (ANP) - Mexico gaat door met het leveren van ruwe olie aan Cuba. President Claudia Sheinbaum beschouwt de olie-export naar Cuba als "humanitaire hulp", zei ze woensdag tegen verslaggevers. "Die hulp gaat door, net als aan andere landen", zei ze.

Begin januari kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat er geen olie of geld meer naar Cuba zou gaan, hoewel hij niet uitlegde hoe de beperkingen zouden worden gehandhaafd. Afgelopen week meldden media dat de Mexicaanse regering olieleveringen aan Cuba wilde stoppen uit vrees voor acties van de Amerikaanse regering.

Sheinbaum reageerde daarop door te benadrukken dat de olieleveringen van Mexico een "soevereine beslissing" zijn. "Cuba heeft te maken met blokkades die tekorten veroorzaken en Mexico is altijd ondersteunend geweest."

De VS namen begin dit jaar de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen. Sindsdien gaat er geen olie uit Venezuela meer naar Cuba. Mexico was na Venezuela de tweede olieleverancier van Cuba - en is nu dus de voornaamste.