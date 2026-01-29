Aanhoudend geweervuur en luide explosies in hoofdstad van Niger

NIAMEY (ANP) - In de vroege ochtend van donderdag waren aanhoudende schotenwisselingen en luide explosies te horen nabij de internationale luchthaven van Niamey in Niger, aldus een getuige van persbureau Reuters. Op X verspreide video's tonen dat de nachtelijke skyline lijkt te worden verlicht door geweervuur, al is niet duidelijk hoe actueel die beelden zijn.

Niger wordt bestuurd door een militaire regering die in juli 2023 de macht greep via een staatsgreep. Het West-Afrikaanse land in de Sahelregio kampt sinds 2015 regelmatig met aanvallen van jihadistische groeperingen die banden hebben met al-Qaeda en Islamitische Staat. Daarbij zijn duizenden mensen gedood en honderdduizenden mensen ontheemd geraakt.