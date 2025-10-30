Aanbesteding voor nieuw windmolenpark op zee krijgt nul reacties

DEN HAAG (ANP) - Geen enkel bedrijf heeft een poging gedaan om de bouw en exploitatie van een nieuw windmolenpark in het Nederlandse deel van de Noordzee binnen te halen. Dat schrijft demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei in een Kamerbrief over de nu gesloten aanbesteding.

Sinds 2018 schrijft de regering tenders uit voor de bouw van windmolenparken zonder subsidie. Maar volgens de VVD-minister is dat nu niet meer mogelijk. De kosten voor de bouw van windmolenparken zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de industrie langzamer verduurzaamt dan verwacht. Potentiële ontwikkelaars van windmolenparken zijn daardoor bang hun investeringen niet terug te verdienen.

Eerder dit jaar heeft Hermans daarom een wijziging van het beleid voor windenergie op zee aangekondigd. Subsidies zijn vanaf volgend jaar weer mogelijk voor windenergie op zee. Ook verlengde ze een regeling die de elektriciteitsrekening van grote verbruikers drukt, om de overstap naar stroom te versnellen.