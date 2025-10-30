ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aanbesteding voor nieuw windmolenpark op zee krijgt nul reacties

Economie
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 22:45
anp301025266 1
DEN HAAG (ANP) - Geen enkel bedrijf heeft een poging gedaan om de bouw en exploitatie van een nieuw windmolenpark in het Nederlandse deel van de Noordzee binnen te halen. Dat schrijft demissionair minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei in een Kamerbrief over de nu gesloten aanbesteding.
Sinds 2018 schrijft de regering tenders uit voor de bouw van windmolenparken zonder subsidie. Maar volgens de VVD-minister is dat nu niet meer mogelijk. De kosten voor de bouw van windmolenparken zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de industrie langzamer verduurzaamt dan verwacht. Potentiële ontwikkelaars van windmolenparken zijn daardoor bang hun investeringen niet terug te verdienen.
Eerder dit jaar heeft Hermans daarom een wijziging van het beleid voor windenergie op zee aangekondigd. Subsidies zijn vanaf volgend jaar weer mogelijk voor windenergie op zee. Ook verlengde ze een regeling die de elektriciteitsrekening van grote verbruikers drukt, om de overstap naar stroom te versnellen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

Loading