Apple voert omzet op, maar krimpt in China

CUPERTINO (ANP/BLOOMBERG) - Apple heeft in het afgelopen kwartaal de omzet opgevoerd, mede dankzij goede verkopen van zijn nieuwe iPhone-modellen. Op de belangrijke Chinese markt verloor het Amerikaanse techconcern juist terrein.

In het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar behaalde Apple een 8 procent hogere omzet, van in totaal 102,5 miljard dollar. Het waren hogere opbrengsten dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

In de laatste twee weken van het kwartaal kwam de nieuwste iPhone 17 in de winkel te liggen. Daarnaast hielp het dat de dienstendivisie van Apple sterk groeide. Hier vallen bijvoorbeeld de betaal- en muziekdiensten onder, maar ook de belangrijke appwinkel voor apparaten met besturingssysteem iOS.

Daling omzet

Maar in China daalde de omzet juist 3,6 procent. Hier is de concurrentie van Chinese smartphonefabrikanten steeds groter. Ook is Apple minder voortvarend met het integreren van allerlei AI-functies in zijn apparaten.

De nettowinst kwam uit op 27,5 miljard dollar, tegenover 14,7 miljard dollar een jaar eerder. Apple zette onder andere veel minder geld apart voor winstbelastingen. Zonder dat effect steeg de winst net geen 11 procent.