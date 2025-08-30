Sportkleding komt vaak stinkend uit de was: zo los je dat op

Wie heel hard sport, heeft het vast weleens gemerkt: je bezwete sportkledij komt niet altijd helemaal proper uit de was. Gelukkig zijn daar oplossingen voor.

Zweet zelf ruikt nauwelijks. Het probleem ontstaat zodra bacteriën het transpiratievocht afbreken. Daarbij ontstaan stoffen die een geur krijgen van azijn, ui of zelfs kaas. Omdat sportshirts vaak van synthetisch materiaal zijn gemaakt, blijven talg en huidcellen makkelijk in de vezels hangen. Dat vormt een ideale broedplaats voor bacteriën. Het gevolg: de geur trekt dieper in de stof dan je lief is.

Katoen raakt wel sneller doordrenkt, maar blijkt uiteindelijk minder sterk te ruiken. Synthetische stoffen voeren zweet technisch gezien goed af, maar kunnen het vuil dus óók goed vasthouden.

Slim wassen: zo pak je het aan

De meeste vervuiling zit aan de binnenkant van je kleding. Draai daarom je shirt en broek binnenstebuiten voordat je ze in de machine stopt. Kies voor een programma speciaal bedoeld voor synthetische stoffen of sportkleding. Moderne machines hebben daar vaak een aparte stand voor, inclusief extra spoelbeurten om alle wasmiddelresten weg te spoelen.

Voor hardnekkige vlekken: borstel zand of modder er eerst af, maak de plek vochtig en breng een vlekverwijderaar aan. Laat dit een kwartier intrekken en was daarna pas. Gebruik liever een vloeibaar middel en kies eventueel een speciale sportvariant die geurtjes neutraliseert.

Gebruik vooral geen wasverzachter. Die legt een laagje om de vezels waardoor ze minder goed ademen en juist meer geuren vasthouden. Je hoeft ook niet meer wasmiddel te gebruiken. Meer sop maakt je kleding niet schoner, maar vergroot wel de kans dat resten in de stof achterblijven. En vermijd de droger. Die tast de stof aan.

Blijft de geur toch hangen, probeer dan een nachtje weken in een emmer koud water met een flinke scheut azijn. Voeg bij de volgende wasbeurt een schep oxipoeder (actieve zuurstof) toe. Dat doodt bacteriën en werkt ontsmettend.

Extra zorg voor speciale stoffen

Fietskleding of waterafstotende jasjes vragen nog wat meer aandacht. Gebruik middelen die speciaal bedoeld zijn voor dit soort stoffen en zorg dat je wasmachine schoon is, zonder zeepresten. Laat erg vuile kleding eerst kort in koud water met wat azijn weken, zodat modder en zweet alvast loskomen.

Geen tijd om direct te wassen? Hang je shirt buiten of in een goed geventileerde ruimte te drogen. Dat kan bacteriegroei en stank al tot 90 procent verminderen. Gooi het vooral niet in de wasmand voor een paar dagen.