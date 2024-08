Stichting daagt Staat voor rechter om amputeren varkensstaarten

AMSTERDAM (ANP) - Varkens in Nood start een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat omdat nog altijd illegaal varkensstaarten worden geamputeerd. De stichting wil zo bereiken dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat handhaven bij vijf grote varkenshouders die structureel biggenstaarten afbranden.

Sinds 1991 is het verboden om routinematig varkensstaarten te amputeren. Dat gebeurt om te voorkomen dat de dieren in elkaars staart bijten. Op de wet geldt een uitzondering als alle andere maatregelen tegen het bijten niets uithalen. Maar volgens de stichting negeren varkenshouders vaak maatregelen als het verbeteren van de leefomgeving of het houden van minder varkens per vierkante meter en gaan zij gelijk over tot het afbranden van staarten.

De NVWA treedt nu nog niet op tegen bedrijven die de staarten amputeren. Met de rechtszaak probeert Varkens in Nood af te dwingen dat het landbouwministerie, waar de toezichthouder onder valt, zich aan de wet gaat houden.

Directeur Frederieke Schouten van Varkens in Nood noemt het "al gruwelijk genoeg dat bedrijven lichaamsdelen van biggen amputeren voor een rotleven in te kleine en ongeschikte stallen. Maar het is ronduit bizar dat de toezichthouder al jarenlang de andere kant opkijkt, terwijl zoveel bedrijven dagelijks de wet overtreden."