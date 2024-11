Aandacht voor resultaten Aegon op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van Aegon. De verzekeraar verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar iets, ondanks iets mindere kwartaalresultaten dan een jaar eerder. Ook kondigde Aegon een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 150 miljoen euro.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te beginnen, na de lagere slotstanden op Wall Street. Beleggers in New York verwerkten een speech van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, waarin hij aangaf niet snel forsere renteverlagingen te voorzien. Een lagere rente is over het algemeen gunstiger voor investeringen in aandelen.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,3 procent. De Japanse economie liet in het derde kwartaal weer groei zien, na twee kwartalen van krimp op rij. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent en de beurs in Shanghai zakte 1,3 procent, na een reeks van macro-economische cijfers. Zo bleek dat de Chinese winkelverkopen in oktober sterker zijn gestegen dan verwacht, terwijl de groei van de industriële productie lager uitviel dan voorzien.

Overnamegerucht

Op het Damrak profiteert Shell mogelijk van een adviesverhoging. De Spaanse bank Santander schroefde de aanbeveling voor het olie- en gasconcern op naar kopen.

Chipbedrijf Besi reageerde donderdag na het sluiten van de beurs nog op een overnamegerucht. Hoewel het inhoudelijk niet inging op het gerucht, liet het bedrijf wel weten dat het "volledig toegewijd is aan de uitvoering van het strategische plan om als onafhankelijk bedrijf de aandeelhouderswaarde te vergroten".

Verkoop dochterbedrijf

Ook Just Eat Takeaway blijft in de belangstelling staan. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd in de afgelopen twee dagen bijna een kwart meer waard na de langverwachte verkoop van het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub.

De euro was 1,0555 dollar waard, tegen 1,0556 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 67,80 dollar. Brentolie werd ook 1,3 procent goedkoper, op 71,61 dollar per vat.