Aandacht voor resultaten Philips en KPN op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de resultaten van zorgtechnologiebedrijf Philips en telecomconcern KPN. Philips verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar door een zwakker dan verwachte vraag uit China. In alle andere markten boekte Philips volgens topman Roy Jakobs in het derde kwartaal wel groei. Ook blijft China volgens de topman een aantrekkelijke groeimarkt, ondanks de huidige zwakkere vraag. De nettowinst nam op jaarbasis toe, maar nam wel flink af ten opzichte van het tweede kwartaal.

KPN zag de omzet en nettowinst licht stijgen in het derde kwartaal. Topman Joost Farwerck sprak van gezonde financiële resultaten, waarbij de omzet in alle segmenten een groei liet zien. De topman stelt er vertrouwen in te hebben dat KPN de vooruitzichten voor het hele jaar waar zal maken. Ook ligt het telecomconcern naar eigen zeggen op schema om de doelstellingen voor de middellange termijn te realiseren.

De AEX-index op het Damrak stevent af op een vrijwel vlak begin, na de kleine winstbeurt op vrijdag. De Aziatische beurzen lieten overwegend kleine winsten zien. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen tot 0,5 procent.

Signify

De Nikkei in Tokio was een positieve uitschieter en eindigde 1,8 procent hoger. Een daling van de Japanse yen zorgde voor koerswinsten bij de Japanse exportbedrijven. De daling van de munt volgde op de uitslag van de verkiezingen in Japan, waarbij de Japanse regeringscoalitie haar meerderheid heeft verloren in het parlement. Volgens analisten zou de politieke onzekerheid ervoor kunnen zorgen dat de Bank of Japan voorzichtiger wordt met het verhogen van de rente.

Op het Damrak blijft ook Signify in de belangstelling staan. Het verlichtingsbedrijf won vrijdag 10 procent, na een goed ontvangen kwartaalbericht.

Israëlische aanval op Iran

Ook gaat de aandacht uit naar Ebusco. De noodlijdende fabrikant van elektrische bussen steeg vrijdag 17 procent. De opleving volgde op de goedkeuring van de aandeelhouders van het bedrijf om geld op te halen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarmee lijkt het voortbestaan van het bedrijf iets zekerder geworden.

De olieprijzen gingen flink omlaag. Oliehandelaren reageerden opgelucht dat Israël bij de luchtaanvallen op Iran de energie-infrastructuur van het land heeft vermeden. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,4 procent minder op 68,63 dollar. Brentolie zakte 4,1 procent in prijs tot 72,91 dollar per vat. De euro was 1,0794 dollar waard, tegen 1,0814 dollar op vrijdag.