KPN weet meer abonnementen te verkopen aan kinderen

DEN HAAG (ANP) - KPN heeft het derde kwartaal zijn omzet weten te vergroten. Het aantal mobiele abonnees groeide onder meer vanwege de lancering van sim-only abonnementen voor kinderen, vorige maand.

Het glasvezelnetwerk van KPN werd de afgelopen drie maanden met 110.000 aansluitingen uitgebreid. Topman Joost Farwerck is tevreden met de resultaten. "We blijven onze strategie uitvoeren zoals gepland, met gezonde financiële resultaten in het derde kwartaal. Onze omzet liet organische groei zien in alle segmenten".

De nettowinst steeg met 3 procent tot 231 miljoen euro. De omzet kwam uit op ruim 1,4 miljard euro, een stijging van 3,8 procent. Farwerck heeft er alle vertrouwen in dat KPN zijn doelstellingen voor dit jaar zal realiseren.