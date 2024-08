Aandacht voor toespraak Fed-president Powell op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. President Jerome Powell van de Federal Reserve houdt daar later op de dag een toespraak. Beleggers hopen dat Powell net als in voorgaande jaren meer duidelijkheid geeft over het toekomstige rentebeleid van de centrale bank. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de Fed in september begint met het verlagen van de rente om de economie te ondersteunen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de laatste handelsdag van de week. De tech- en chipbedrijven zullen mogelijk onder druk staan, na het forse koersverlies van 1,7 procent voor de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq op donderdag.

De Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,4 procent hoger af. In Japan bleef de inflatie in juli onveranderd op 2,8 procent ten opzichte van een maand eerder. Exclusief de sterk schommelende prijzen voor verse voeding liep de inflatie echter op tot 2,7 procent, van 2,6 procent in juni.

Japan

Gouverneur Kazuo Ueda van de Bank of Japan verklaarde daarnaast voor het Japanse parlement dat de centrale bank de rente opnieuw zou kunnen verhogen om de inflatie te bestrijden. Eind juli zorgde een onverwachte renteverhoging door de centrale bank nog voor onrust op de financiële markten en voor een sterke waardestijging van de Japanse yen.

Op het Damrak blijft Aegon in de belangstelling staan. De verzekeraar zakte donderdag ruim 5 procent, na een tegenvallend halfjaarbericht.

Nestlé

Galapagos kondigde aan goedkeuring te hebben gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn onderzoek naar de veiligheid en de voorlopige werkzaamheid van een celtherapie bij patiënten met non-hodgkinlymfoom, een kanker die ontstaat in lymfocyten. De studie loopt momenteel in Europa en de eerste gegevens tonen volgens de biotechnoloog bemoedigende resultaten.

In Zürich gaat de aandacht uit naar Nestlé. Topman Mark Schneider verlaat na acht jaar het bedrijf achter merken als KitKat, Maggi en Nespresso. Hij wordt opgevolgd door Laurent Freixe, de huidige baas van de Latijns-Amerikaanse activiteiten van het Zwitserse levensmiddelenconcern.

De euro was 1,1122 dollar waard, tegen 1,1113 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 73,05 dollar. De prijs van Brentolie steeg een fractie tot 77,24 dollar per vat.