Deense Podimo koopt Nederlands bedrijf achter Zelfspodcast

AMSTERDAM (ANP) - Het Deense Podimo koopt Tonny Media, een Nederlandse producent van bekende podcasts als De Zelfspodcast en Aaf & Lies lossen het wel weer op. Podimo staat bekend als een betaalde abonnementsdienst voor podcasts, maar volgens Tonny Media verdwijnen shows die nu gratis te beluisteren zijn niet ineens achter de betaalmuur.

Het is niet bekend hoeveel Podimo heeft betaald voor Tonny Media, dat in 2020 werd opgericht door de huidige topman Titus van Dijk, Jaap Reesema en Sander Schimmelpenninck. Als dochterbedrijf van Podimo blijft Tonny Media onafhankelijk van de nieuwe eigenaar opereren, maken de twee ondernemingen bekend.

Eerder kocht Podimo in Nederland de destijds grootste uitgever van podcasts, Dag & Nacht Media. Het idee is dat Tonny Media gemakkelijker extra inkomsten kan genereren voor podcastmakers dankzij de ervaring van salesmedewerkers die Podimo en Dag & Nacht Media in huis hebben. "Podimo biedt Tonny Media de kans om nog verder te groeien in alles wat we doen", zegt Van Dijk.