Overdosis Ozempic: meer vergiftigingen met afslankmiddelen

Het aantal vergiftigingen met afslankmiddelen stijgt snel. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het UMC Utrecht, meldt BNR.

Vorig jaar kwamen er bij het NVIC 41 meldingen binnen van blootstelling aan Ozempic, Wegovy en Saxenda - ruim vier keer zoveel als in 2021. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden al 32 gevallen gemeld.

Slachtoffers hebben doorgaans een te hoge dosering van het middel binnen gekregen en krijgen hierdoor last van misselijkheid en braken. In uitzonderlijke gevallen kan een vergiftiging ergere gevolgen hebben, bijvoorbeeld als sprake is van een verhoogde gevoeligheid voor het medicijn of een allergie.