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Oud-staatssecretaris Snel nieuwe algemeen directeur van VNO-NCW

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wordt algemeen directeur van VNO-NCW. Met ingang van volgend jaar wordt hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de ondernemersorganisatie.
VNO-NCW-voorzitter Coen van Oostrom toont zich verheugd over de komst van Snel, die een lege plek in de directie van de lobbyclub voor het bedrijfsleven opvult.
De 56-jarige D66'er begon zijn carrière bij het ministerie van Financiën, waar hij opklom tot plaatsvervangend directeur-generaal Fiscale Zaken. Daarna werkte hij als directeur bij pensioenuitvoerder APG en als bestuurder van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. Na terugkomst in Nederland werd Snel topman van de Nederlandse Waterschapsbank, voordat hij toetrad tot kabinet Rutte-III. Momenteel is hij partner bij strategisch advieskantoor FGS Global.
Snel geeft aan uit te kijken naar zijn nieuwe functie. "De uitdagingen en de complexiteit voor ons ijzersterke bedrijfsleven zijn groot, zowel binnen als buiten Nederland."
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