Aandeel Shell reageert nauwelijks op winst in klimaatzaak

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel Shell beweegt nauwelijks na de overwinning van het bedrijf in hoger beroep op milieuorganisatie Milieudefensie. Het gerechtshof in Den Haag vernietigde een eerder vonnis dat het olie- en gasconcern verplichtte de eigen directe en indirecte uitstoot drastisch te verlagen. Bij beleggers leidde dat niet direct tot een jubelstemming, want het aandeel stond dinsdag in de late ochtend ongeveer 0,6 procent lager.

"Mijn vermoeden is dat de markt er allang rekening mee hield dat deze uitspraak zou komen. Het idee om een specifieke oliemaatschappij verantwoordelijk te stellen werd niet door iedereen gedeeld", laat ING-analist Quirijn Mulder desgevraagd weten. Hij volgt beursgenoteerde bedrijven uit de olie- en gasindustrie.

In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak oordeelde de rechtbank van Den Haag ruim drie jaar geleden dat Shell zijn eigen directe en indirecte uitstoot voor 2030 met 45 procent moest verminderen. Maar het gerechtshof vernietigde dat vonnis dinsdag. Het hof oordeelde onder andere dat een verplichte lagere uitstoot van een specifiek bedrijf niet per se gunstig is voor het beperken van de totale CO2-uitstoot wereldwijd.