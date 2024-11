Onderwijs blijft bezorgd over herstelplan kabinet

DEN HAAG (ANP) - Het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs zijn nog niet overtuigd door de plannen van onderwijsminister Mariëlle Paul om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Zo is er nog geen geld geregeld om dat voor elkaar te krijgen, zeggen zes koepelorganisaties en bonden in een gezamenlijke reactie. Volgens hen roept dat vraagtekens op, "zeker in het licht van de forse bezuinigingen".

De verklaring komt van de koepels voor basisscholen (PO-Raad) en middelbare scholen (VO-raad), de vereniging van schoolleiders AVS, vakbonden AOb en CNV en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Ze zeggen dat ze de intenties van Paul toejuichen en dat ze aanknopingspunten zien, maar dat de minister ook "onwenselijke of onrealistische voorstellen" heeft.