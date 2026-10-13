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Aandeelhouders Ahold Delhaize akkoord met nieuwe topman Garnier

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Aandeelhouders van Ahold Delhaize hebben in een buitengewone algemene vergadering Thierry Garnier benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij volgt volgend jaar Frans Muller op als topman van het moederconcern van bedrijven als Albert Heijn, bol en Etos.
Aandeelhouders stemden ook in met de benoemingen van Margaret Versteden-Van Duijn en Claire Peters. Versteden-Van Duijn was topvrouw bij Albert Heijn, maar is per 1 oktober de baas voor Ahold Delhaize in de regio's Europa en Indonesië. Peters is momenteel topvrouw van Ahold Delhaize USA. Beide topvrouwen treden per direct toe.
De raad van bestuur bestaat verder nog uit financiële topvrouw van Ahold Jolande Poots-Bijl en tot eind 2027 uit topman Muller. Muller is sinds 2018 de topman. De Frans-Britse Garnier heeft ruime ervaring in de retailsector. Sinds september 2019 is hij topman van Kingfisher, een Britse doe-het-zelfketen.
De benoeming van het nieuwe bestuur komt op het moment dat Ahold Delhaize met een groot cyberincident kampt.
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