ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Albert Heijn gaat supermarkten dinsdag extra bevoorraden

Economie
door anp
anp131026092 1
Volg ons op Google Nieuws
ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn (AH) gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren. Dat meldt de supermarktketen, nadat in sommige winkels eerder op de dag lege schappen te zien waren. Dat kwam doordat moederbedrijf Ahold Delhaize IT-systemen had uitgeschakeld na een cyberincident zondag.
Op dit moment worden de winkels bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra. Wel blijft AH waarschuwen voor lege schappen. Het beeld verschilt per winkel en per productcategorie. "Naar verwachting blijven bijvoorbeeld langer houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. We werken hard aan het volledig herstellen van onze leveringscapaciteit", aldus de keten.
De digitale schapkaartjes laten nog altijd niet de kortingen zien, maar die worden volgens AH wel gewoon bij de kassa verrekend. In de update gaat AH niet in op de oorzaak van het cyberincident en wanneer de problemen naar verwachting verholpen zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay)De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

247548256_m

Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

Prof.Willett1

Dit is wat de beroemdste voedingsexpert ter wereld (81, Harvard) elke dag eet

Loading