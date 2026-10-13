Albert Heijn gaat supermarkten dinsdag extra bevoorraden

ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn (AH) gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren. Dat meldt de supermarktketen, nadat in sommige winkels eerder op de dag lege schappen te zien waren. Dat kwam doordat moederbedrijf Ahold Delhaize IT-systemen had uitgeschakeld na een cyberincident zondag.

Op dit moment worden de winkels bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra. Wel blijft AH waarschuwen voor lege schappen. Het beeld verschilt per winkel en per productcategorie. "Naar verwachting blijven bijvoorbeeld langer houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. We werken hard aan het volledig herstellen van onze leveringscapaciteit", aldus de keten.

De digitale schapkaartjes laten nog altijd niet de kortingen zien, maar die worden volgens AH wel gewoon bij de kassa verrekend. In de update gaat AH niet in op de oorzaak van het cyberincident en wanneer de problemen naar verwachting verholpen zijn.