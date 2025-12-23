Aandeelhouders Electronic Arts akkoord met miljardenovername

REDWOOD CITY (ANP/BLOOMBERG) - De aandeelhouders van computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, hebben ingestemd met de overname van 55 miljard dollar door een groep investeerders. Door die overname verdwijnt EA van de aandelenbeurs in New York.

De overname van EA werd in september bekendgemaakt. Daarbij wordt het Californische bedrijf voor 210 dollar per aandeel gekocht door een investeringsconsortium met partijen als Silver Lake Management, het Saudische staatsfonds PIF en Affinity Partners van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner. Het gaat om de grootste zogenoemde buyout, waarbij een bedrijf van de beurs wordt gehaald, ooit.

EA werd in 1982 opgericht en stond jarenlang ook bekend als het bedrijf achter de populaire FIFA-voetbalgames. Inmiddels wordt de naam FIFA niet meer gebruikt en heet de franchise EA Sports FC. EA is ook producent van de schietspellenserie Battlefield.