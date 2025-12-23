ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aandeelhouders Electronic Arts akkoord met miljardenovername

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 10:09
anp231225081 1
REDWOOD CITY (ANP/BLOOMBERG) - De aandeelhouders van computerspellenbedrijf Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, hebben ingestemd met de overname van 55 miljard dollar door een groep investeerders. Door die overname verdwijnt EA van de aandelenbeurs in New York.
De overname van EA werd in september bekendgemaakt. Daarbij wordt het Californische bedrijf voor 210 dollar per aandeel gekocht door een investeringsconsortium met partijen als Silver Lake Management, het Saudische staatsfonds PIF en Affinity Partners van Donald Trumps schoonzoon Jared Kushner. Het gaat om de grootste zogenoemde buyout, waarbij een bedrijf van de beurs wordt gehaald, ooit.
EA werd in 1982 opgericht en stond jarenlang ook bekend als het bedrijf achter de populaire FIFA-voetbalgames. Inmiddels wordt de naam FIFA niet meer gebruikt en heet de franchise EA Sports FC. EA is ook producent van de schietspellenserie Battlefield.
loading

POPULAIR NIEUWS

AP25351788091172-e1766069173719

John Hopkins psychotherapeut ziet hoe Trump steeds dementer wordt

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

generated-image (6)

Een nieuwe eetstoornis rukt op: orthorexia

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Loading