Onze angst voor het donker voelt vaak kinderachtig, maar volgens evolutionaire biologen is het juist een van de meest hardnekkige én rationele reflexen die we hebben.

In de prehistorie was de nacht simpelweg levensgevaarlijker dan de dag. Paleontologen Robert Hart en Russell Sussman betoogden al in hun boek “Man the Hunted” dat vroege mensachtigen vooral prooi waren, niet jagers. ’s Nachts hadden roofdieren als leeuwen en luipaarden een enorm visueel voordeel: waar wij vrijwel blind zijn, kunnen zij bij weinig licht nog altijd prooi waarnemen en volgen. Wie na zonsondergang nerveus dicht bij het vuur bleef, had dus grotere overlevingskansen dan de zorgeloze avonturier die het donker in liep.

Die selectie heeft sporen in ons brein achtergelaten. De amygdala, het kleine amandelvormige gebied diep in de hersenen, verwerkt dreigingssignalen via een snel kanaal dat het rationele denken overslaat. Bij duisternis, als informatie schaars en vaag is, kiest dat systeem automatisch voor het “better safe than sorry”-scenario: liever een valse alarmreactie dan één keer een écht gevaar missen. Psycholoog Martin Seligman noemde dit in 1971 “prepared learning”: mensen nemen bepaalde angsten – zoals voor donker, slangen of hoogtes – razendsnel aan en ze zijn opvallend resistent tegen uitdoving door redeneren.

Zelfs onze ogen werken mee aan deze ingebouwde nachtwaak. In 2002 beschreven onderzoekers in Science speciale ganglioncellen met het pigment melanopsine, die niet ‘zien’ maar licht meten en rechtstreeks naar onze biologische klok en stresssystemen seinen. Zodra het licht wegvalt, gaat een hormonale alarmketen lopen nog vóórdat we bewust denken: “Het is donker.”

Opvallend is dat kinderen overal ter wereld tussen hun vierde en zesde jaar een piek in angst voor het donker laten zien, ongeacht cultuur of mythes. Dat patroon lijkt eerder op een biologisch programma dan op aangeleerde angst. En misschien voelt die volgende keer in de parkeergarage om 23.00 uur net iets minder gênant als je bedenkt: het is niet je volwassen ratio die faalt, het is een oeroud waarschuwingssysteem dat precies doet waarvoor het is gebouwd.