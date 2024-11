Jetten: chaos op komst met crimineel en vrouwenhater aan roer VS

DEN HAAG (ANP) - Met Donald Trump als president van de Verenigde Staten liggen "jaren van chaos, verdeeldheid en roekeloosheid voor ons", vreest D66-leider Rob Jetten. "Een veroordeelde crimineel wordt president van de VS. Een vrouwenhater die verworven vrijheden, zoals abortus, weer wil afnemen. Een man die openlijk flirt met dictators", schrijft Jetten ontzet op X.

Maar de overwinning die zich voor Trump aftekent "maakt mij strijdbaar", aldus de D66-voorman. "Het is nu aan Nederland en Europa om niet achterover te leunen of interne verdeeldheid te zaaien, maar om eensgezind een stap naar voren te zetten. Nu is het moment om samen op te staan tegen populisten en onze liberale waarden te beschermen."