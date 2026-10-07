Minister: Oekraïense asielaanvragen niet met prioriteit behandeld

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink weet nog niet wanneer de asielaanvragen van meer dan 140.000 Oekraïners behandeld worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde op 1 oktober dat die aanvragen gewoon behandeld moeten worden, maar de CDA-minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat andere aanvragen voorrang krijgen.

Nederland had de asielaanvragen van Oekraïners die de oorlog zijn ontvlucht na de Russische invasie uitgesteld zolang zij tijdelijk in Nederland mogen verblijven. Het hof oordeelde dus dat de aanvragen alsnog behandeld moeten worden.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft al een flinke achterstand bij het verwerken van asielaanvragen. Volgens de Algemene Rekenkamer is de gemiddelde wachttijd 67 weken. Van den Brink wil de volgorde die de dienst nu hanteert niet veranderen. Hij gaat nu kijken hoe en wanneer de Oekraïense asielaanvragen afgehandeld kunnen worden.