Wennemars komt alleen voor start ijs op bij wereldbeker in Hamar

Sport
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:47
HAMAR (ANP) - Schaatser Joep Wennemars gaat vrijdag bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Hamar van start op de 500 meter, maar zal die race niet uitrijden. De 23-jarige schaatser heeft last van een liesblessure, maar start omdat hij met de punten die hij verdient in de top 21 van het wereldbekerklassement blijft. Dat is voor de Nederlandse schaatsbond KNSB belangrijk om met het maximale aantal van negen schaatsers te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen van Milaan in februari.
Wennemars brak afgelopen zondag bij de wereldbeker in Heerenveen zijn race op de 500 meter ook meteen na de start af. Toch verdiende hij zo 22 punten voor het klassement, waarin hij op de zeventiende plaats staat. Met zijn start van vrijdag in de A-groep kan hij in ieder geval 21 punten verdienen. Daarmee moet hij een plaats bij de beste 21 in het klassement hebben veiliggesteld. Team Essent meldt dat Wennemars na de race van vrijdag weer vertrekt en zondag niet in actie komt op de tweede 500 meter.
