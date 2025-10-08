ECONOMIE
Poetin aangekomen in Tadzjikistan voor top met oud-Sovjetlanden

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 21:57
DOESJANBE (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin is aangekomen in Tadzjikistan. Daar spreekt hij donderdag met de leiders van een aantal oud-Sovjetlanden uit Centraal-Azië en de Kaukasus.
Poetin neemt eerst deel aan een top met de leiders van Kazachstan, Kirgizië, Turkmenistan, Oezbekistan en Tadzjikistan. Later sluiten ook de leiders van Armenië, Azerbeidzjan en Belarus aan.
Ruslands invloed in Centraal-Azië lijkt de laatste jaren af te nemen. Kazachstan weigert bijvoorbeeld expliciet de kant van Rusland te kiezen in de oorlog in Oekraïne. Andere leiders hebben Poetin verweten dat hij de regio niet genoeg respecteerde.
Azerbeidzjan
Ook Azerbeidzjan ligt regelmatig overhoop met Rusland, bijvoorbeeld toen vorig jaar een Azerbeidzjaans vliegtuig neerstortte in Kazachstan. De Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev beweerde toen dat het toestel was neergeschoten door de Russen. Moskou heeft dat niet bevestigd.
Poetin en Aliyev spreken elkaar in Tadzjikistan waarschijnlijk ook persoonlijk.
