Vakbondsleden stemmen in met cao voor sjorders haven Rotterdam

Economie
door anp
maandag, 17 november 2025 om 17:37
ROTTERDAM (ANP) - Een ruime meerderheid van FNV-leden bij sjorbedrijven ILS en Matrans heeft ingestemd met het cao-resultaat voor de sjorders. Een staking van de medewerkers die containers in de haven van Rotterdam losmaken en vastzetten, had vorige maand grote impact, omdat containerschepen niet konden laden en lossen door de acties.
Leden konden tot 15 november hun stem uitbrengen over het volgens FNV-bestuurder Niek Stam "zwaar bevochten onderhandelingsresultaat". De bedrijven en FNV hebben afgesproken dat de lonen voor sjorders in drie jaar tijd tussen de 17 en 20 procent omhooggaan. Dat is inclusief de voor havenwerkers gebruikelijke automatische compensatie voor de inflatie voor de jaren 2025 en 2026. Daarnaast komen er twee fondsen die moeten zorgen voor betere werkomstandigheden.
"De afgelopen maanden stonden in het teken van strijd, solidariteit en doorzettingsvermogen", aldus Stam. De bestuurder spreekt van een "historisch resultaat", dat bewijst dat "sjorwerk onmisbaar is".
