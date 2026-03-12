Aantal faillissementen neemt opnieuw af in februari

DEN HAAG (ANP) - Het aantal faillissementen is in februari op jaarbasis opnieuw afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal gingen vorige maand 311 bedrijven failliet. Dat zijn 53 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 15 procent. Ten opzichte van januari steeg het aantal faillissementen met 11 procent.

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in februari uit op 8,3. Een jaar eerder werden er per 100.000 bedrijven 9,9 bedrijven failliet verklaard. De faillissementsgraad geeft volgens het CBS een zuiverder beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen. Ook bedrijfstakken kunnen hiermee beter met elkaar vergeleken worden. Het aantal bedrijven kan namelijk fluctueren door de tijd heen en sterk verschillen tussen bedrijfstakken.

In de industrie werden in februari relatief gezien de meeste faillissementen uitgesproken. Per 100.000 bedrijven in de industrie gingen er 25 failliet, een jaar eerder waren dat er 31,3. De sector vervoer en opslag volgde met een faillissementsgraad van 23,8. In de branche landbouw en visserij werden relatief gezien de minste faillissementen uitgesproken.

Sinds het bijhouden van de gegevens in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8. Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Daarna stabiliseerde de faillissementsgraad tot het najaar van 2024. Sindsdien is de trend licht dalend.