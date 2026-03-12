ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amsterdammers besteden veel van hun inkomen aan wonen

Economie
door Peter Janssen
donderdag, 12 maart 2026 om 6:40
59b41fc0-b68b-433c-89c0-3ec4e5e8df91_amsterdam_stad_hitte_zomer_toerist_shutterstock_224299396_750x400
Wonen neemt voor een steeds groter deel van de mensen in en om Amsterdam een steeds grotere hap uit hun inkomen. Oorzaak: er zijn te weinig betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen, schrijft Het Parool.
Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam, dat elke twee jaar wordt uitgevoerd in opdracht van gemeenten en woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam. Het komt erop neer dat de prijsklassen van woningen sterk uit verhouding zijn met de inkomensverdeling in de regio.
Het aantal huurders in Amsterdam en de ommelanden dat vanwege hun inkomen is aangewezen op midden- en duurdere huurwoningen groeit, en zij geven een almaar groter deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Huurders waren in 2025, na aftrek van eventuele huurtoeslag, gemiddeld 27 procent van hun netto-inkomen kwijt aan alleen de huur van hun woning.

Lees ook

Woningtekort loopt op tot 410.000, vooral minder huurwoningenWoningtekort loopt op tot 410.000, vooral minder huurwoningen
Beleggers dumpen huizen; records op woningmarkt, maar grote verschillen in het landBeleggers dumpen huizen; records op woningmarkt, maar grote verschillen in het land
Asbest, lekkages en scheuren: in deze gevallen kun je de verkoper aansprakelijk stellen bij een verborgen gebrekAsbest, lekkages en scheuren: in deze gevallen kun je de verkoper aansprakelijk stellen bij een verborgen gebrek
Waarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeftWaarom jij straks geen huis kunt kopen, maar je opa drie heeft
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

Loading