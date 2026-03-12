Amsterdammers besteden veel van hun inkomen aan wonen

Wonen neemt voor een steeds groter deel van de mensen in en om Amsterdam een steeds grotere hap uit hun inkomen. Oorzaak: er zijn te weinig betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen, schrijft Het Parool.

Dat blijkt uit het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam, dat elke twee jaar wordt uitgevoerd in opdracht van gemeenten en woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam. Het komt erop neer dat de prijsklassen van woningen sterk uit verhouding zijn met de inkomensverdeling in de regio.