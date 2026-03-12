ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Experts: versnel energietransitie en hou Gronings gas als airbag

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 7:05
anp120326038 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland moet meer vaart maken met de energietransitie en de gasinfrastructuur in Groningen voorlopig in stand houden als "airbag" voor noodgevallen. Dat is nodig om minder afhankelijk te worden van andere landen, stellen 22 experts die gespecialiseerd zijn in veiligheid en energie in een donderdag verschenen rapport. "We bevinden ons in een zeer kritische fase ten aanzien van de importafhankelijkheid van energie", schrijven ze.
Het rapport verschijnt terwijl de olie- en gasprijzen naar nieuwe pieken worden opgestuwd door de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Een stabiele energievoorziening is cruciaal, benadrukken de deskundigen, die zijn verbonden aan diverse universiteiten en kennisinstellingen, waaronder TNO en The Hague Center for Strategic Studies.
"Als we autonoom en veilig willen worden en blijven, zullen we moeten prioriteren en investeren", schrijft luitenant-admiraal buiten dienst Rob Bauer in het voorwoord.
loading

POPULAIR NIEUWS

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

132541356_m

Zes datingapp-fouten die je matchkansen de grond in boren

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

157004885_m

Wat geven we gemiddeld uit aan een verjaardagscadeau? Dit zijn de ongeschreven regels

Loading