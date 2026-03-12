Experts: versnel energietransitie en hou Gronings gas als airbag

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet meer vaart maken met de energietransitie en de gasinfrastructuur in Groningen voorlopig in stand houden als "airbag" voor noodgevallen. Dat is nodig om minder afhankelijk te worden van andere landen, stellen 22 experts die gespecialiseerd zijn in veiligheid en energie in een donderdag verschenen rapport. "We bevinden ons in een zeer kritische fase ten aanzien van de importafhankelijkheid van energie", schrijven ze.

Het rapport verschijnt terwijl de olie- en gasprijzen naar nieuwe pieken worden opgestuwd door de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Een stabiele energievoorziening is cruciaal, benadrukken de deskundigen, die zijn verbonden aan diverse universiteiten en kennisinstellingen, waaronder TNO en The Hague Center for Strategic Studies.

"Als we autonoom en veilig willen worden en blijven, zullen we moeten prioriteren en investeren", schrijft luitenant-admiraal buiten dienst Rob Bauer in het voorwoord.