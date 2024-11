Oproep aan Nederlanders in Thailand: mijd drukke full moon-party's

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders in Thailand, waar dit weekend het Loy Krathong-festival wordt gevierd dat op sommige plekken samenvalt met full moon-party's, moeten deze drukke plaatsen mijden. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse ambassade in Bangkok.

Volgens de ambassade kunnen het festival en de full moon-party's op onder meer Koh Phangan leiden tot grote drukte en gespannen situaties. "Vermijd daarom tijdens dit weekend deze drukke plaatsen. Wees extra waakzaam, en volg altijd de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten", aldus de ambassade in een bericht aan Nederlanders in Thailand.

Thaise media meldden eerder dat de Israëlische autoriteiten Israëliërs in Thailand opriepen waakzaam te blijven. Dat gebeurde na berichten dat de Thaise politie in interne documenten zou hebben gewaarschuwd voor een complot om een terroristische aanslag op Israëliërs te plegen. De waarschuwing zou vooral gericht zijn op het full moon-feest op Koh Phangan. Thaise veiligheidsautoriteiten stellen volgens Thaise media echter dat Koh Phangan veilig is.

Op de vraag of de waarschuwing die de ambassade in Bangkok heeft gedaan te maken heeft met het grote aantal Israëlische toeristen en de angst voor terreuraanslagen antwoordt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken: "Wij hebben in elk geval aanwijzingen dat het druk kan worden en er gespannen situaties kunnen ontstaan. En daarom geven we Nederlanders het advies die drukke plekken te mijden, net als andere landen doen."