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Aantal klanten Zalando bereikt record van ruim 63 miljoen

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP) - Webwinkelconcern Zalando heeft het aantal actieve klanten in het derde kwartaal van 2026 zien stijgen tot een nieuw record van ruim 63 miljoen. Ook de omzet en de bedrijfswinst namen in de afgelopen drie maanden toe.
Zalando kende naar eigen zeggen in het afgelopen kwartaal opnieuw een winstgevende groei. Dat kwam mede door een uitbreiding van de activiteiten voor bedrijven en de inzet van kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf investeert onder meer in de AI-gestuurde Size & Fit-oplossingen, waarbij AI klanten helpt bij het beter vinden van de juiste producten. Daardoor komen meer producten in de onlinewinkelmandjes terecht en wordt ook minder kleding teruggestuurd, omdat het de verkeerde maat was.
Ook investeert het bedrijf in AI via Zalando Extended. Met Zalando Extended voegt Zalando producten van andere webshops, die het zelf niet verkoopt, toe aan zijn platform. Vanaf 2027 kan de eigen AI-agent van Zalando namens klanten ook afrekenen, zonder dat zij de Zalando-app hoeven te verlaten.
3,2 miljard euro
Het aantal klanten steeg met 2,9 procent tot 63,2 miljoen en de omzet groeide met ruim 5 procent tot 3,2 miljard euro. De bruto handelswaarde, oftewel de waarde van alle goederen die via het platform zijn verkocht, groeide in het derde kwartaal met 7,5 procent tot 4,5 miljard euro. De bedrijfswinst steeg op jaarbasis met 10,6 procent tot 107 miljoen euro.
Zalando handhaafde daarnaast de in augustus verlaagde verwachtingen voor dit jaar. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei dit jaar aan de onderkant van de range van 12 tot 17 procent uitkomt. De bedrijfswinst ligt naar verwachting tussen 680 miljoen en 720 miljoen euro.
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