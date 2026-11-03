Meer winst voor Saudisch staatsolieconcern Aramco

DHAHRAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het derde kwartaal meer winst behaald dankzij de sterk gestegen olieprijzen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Aramco profiteerde vooral van de hoge marges bij raffinage van olie tot producten als benzine en diesel. Wel kampt Aramco met geregelde aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen op zijn installaties.

De winst steeg met 9 procent tot 31,2 miljard dollar, omgerekend bijna 28 miljard euro, in vergelijking met een jaar eerder. Aramco exporteert veel olie via een groot oost-westelijk pijpleidingssysteem dat loopt naar de Rode Zee. Maar ook via de Straat van Hormuz wordt olie geëxporteerd door tankers die varen onder begeleiding van Amerikaanse oorlogsschepen om ze te beschermen tegen Iraanse aanvallen met raketten en drones.

Olieraffinaderijen, terminals, pompstations en andere infrastructuur van Aramco zijn doelwit geweest van Houthi-aanvallen. Daardoor kwam de oost-westelijke pijpleiding tijdelijk stil te liggen. Ook het hoofdkantoor van het bedrijf is aangevallen.

Alternatieve routes

Topman Amin Nasser zegt dat de aanvallen blijven zorgen voor problemen in de wereldwijde energievoorziening en dat Aramco kijkt naar verdere uitbreiding van buitenlandse olieopslagen om de leveringszekerheid te vergroten in het geval van verstoringen. Ook wordt gekeken naar meer alternatieve routes voor de export van Saudische olie, aldus Nasser.

Aramco meldt verder dat in de eerste negen maanden van dit jaar een dividend is uitgekeerd van 65,7 miljard dollar. Dat dividend is een zeer belangrijke inkomstenbron voor de Saudische overheid om investeringen en bouwprojecten te financieren.