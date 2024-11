Aantal luchtreizigers in Frankfurt nog onder niveau voor corona

FRANKFURT (ANP/DPA) - De reizigersaantallen op de luchthaven van Frankfurt zijn in de eerste negen maanden van dit jaar toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Maar ze zijn nog altijd lager dan in 2019, voordat de coronapandemie uitbrak. Dat meldt luchthavenexploitant Fraport.

De grootste luchthaven van Duitsland verwelkomde sinds begin dit jaar 46,7 miljoen passagiers, een toename van 5 procent vergeleken met vorig jaar. Maar ten opzichte van 2019 is dat dus nog wel minder, want toen ging het in de eerste drie kwartalen om 54,2 miljoen passagiers. Over dat gehele jaar verwerkte Frankfurt het recordaantal van ruim 70,5 miljoen reizigers.

Het haperende herstel heeft mede te maken met stakingen in de Duitse luchtvaart en de impact van slechte weersomstandigheden. Daardoor werden volgens Fraport circa 600.000 minder passagiers verwerkt dan mogelijk was. Voor heel 2024 rekent Fraport op passagiersaantallen in Frankfurt tussen de 61 miljoen en 65 miljoen.

Frankfurt is de thuisbasis van Lufthansa. De luchthaven behoort samen met Schiphol, London Heathrow en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste vliegvelden van West-Europa. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.