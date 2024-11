Dimitrov komt voor elfde keer naar tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Oud-finalist Grigor Dimitrov doet komend jaar voor de elfde keer mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De 33-jarige Bulgaar hoort daarmee bij de tien spelers met de meeste deelnames aan het grootste tennistoernooi van Nederland. Dimitrov verloor in 2018 in Rotterdam de finale van tennislegende Roger Federer.

Dimitrov is de mondiale nummer 10 en won dit jaar het toernooi van Brisbane. Ook speelde hij de finales in Marseille, Miami en Stockholm. Dimitrov stond op zijn hoogtepunt in 2017 even derde op de wereldranglijst.

"Dimitrov kun je met recht kind aan huis noemen in Rotterdam. Op zijn zeventiende debuteerde hij al in het ABN AMRO Open en nu, zestien jaar later, mag ik hem weer aankondigen als deelnemer. In al die jaren is hij altijd een van de grote publiekslievelingen geweest, die geweldig spel aan een fantastische uitstraling koppelt", stelt toernooidirecteur Richard Krajicek in een bericht van de organisatie.

Dimitrov is na Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev de vierde deelnemer die het ABN AMRO Open heeft gepresenteerd voor komend jaar. De 52e editie is van 1 tot en met 9 februari in Ahoy.