Aantal mensen in de bijstand gestegen, vooral meer jongeren

DEN HAAG (ANP) - Meer mensen hebben in het afgelopen kwartaal een bijstandsuitkering ontvangen. Eind maart hadden in totaal 408.000 mensen tot 67 jaar zo'n uitkering, ruim 4000 mensen meer dan een jaar eerder en een stijging van 1 procent. Vooral jongeren kwamen vaker in de bijstand, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering steeg met 7 procent het hardst, aldus het CBS. Daarmee steeg het aantal jongvolwassenen in de bijstand met bijna 3000, naar in totaal 41.500.

Bij mensen tussen de 27 en 45 jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met 2 procent naar 139.000. Bij de oudste groep blijft het aantal volgens het CBS al een tijdje redelijk stabiel. Afgelopen kwartaal daalde het aantal mensen in de bijstand tussen de 45 en 67 jaar met 0,5 procent tot 228.000.

Het aantal vrouwen met een bijstandsuitkering lag in het eerste kwartaal hoger dan het aantal mannen. Het CBS merkt wel op dat het aantal mannen met een uitkering is gestegen. In totaal kregen 180.000 mannen zo'n uitkering, een stijging van 2 procent. Het aantal vrouwen bleef juist ongeveer gelijk op 228.000.