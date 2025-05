Voor het eerst meer dan 1 miljoen stekkerauto's in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Het aantal stekkerauto's in Nederland is voor het eerst boven de 1 miljoen uitgekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder stekkerauto's vallen voertuigen die helemaal elektrisch zijn en plug-in hybrides, die naast een stekker een brandstofmotor hebben. Ook zijn er voor het eerst meer particulieren met een stekkerauto dan zakelijke rijders.

Op 1 april 2025 waren er in totaal 9,3 miljoen personenauto's, waarvan 594.000 elektrische en 410.000 plug-in hybrides. Benzine blijft de meest voorkomende brandstof. Driekwart van de voertuigen rijdt op benzine. Het aantal benzineauto's is wel met 1,3 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl het aantal stekkerauto's met een derde is gestegen. Het aantal hybride auto's zonder stekker steeg met bijna 24 procent en het aantal diesels nam met ruim 12 procent af.

Het aantal stekkerauto's in particulier bezit kwam uit op 503.000, tegen 442.000 in zakelijk bezit. Onder zakelijke rijders blijft de stekkerauto wel populair. Van de zakelijke auto's is 39 procent een stekkerauto. Bij particulieren is dat 6 procent.

Rozendaal

In de gemeente Rozendaal is 15,7 procent van alle auto's van particulieren een stekkerauto. Dat is het hoogste aandeel in Nederland. Daarna volgen Blaricum (14,2 procent) en Laren (13,8 procent). In Staphorst (3,3 procent) is het aandeel stekkerauto's het laagst.

In 2024 legden stekkerauto's in totaal iets meer dan 17,7 miljard kilometer af. Daarvan werd 10 miljard kilometer afgelegd door zakelijke rijders. Van alle kilometers werd bijna 15 procent afgelegd met een stekkerauto. Vijf jaar geleden was dat nog 3 procent.