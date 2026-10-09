Aantal nieuwe cao's op dieptepunt, meldt werkgeversvereniging

DEN HAAG (ANP) - Het aantal cao's dat wordt afgesloten bereikte deze zomer een dieptepunt, constateert werkgeversvereniging AWVN. Cao-onderhandelaars zijn afwachtend door "onduidelijkheid over het kabinetsbeleid". Ook lopen veel onderhandelingen "gewoon moeizaam".

Afgelopen maand werden er drie nieuwe cao-akkoorden afgesloten. Het gemiddelde voor de maand september ligt doorgaans op 21 nieuwe cao's, volgens cijfers van AWVN. In de periode juli, augustus en september gaat het normaal gesproken om ongeveer vijftig cao's. Dat was in de afgelopen drie maanden de helft.

Onderhandelaars stellen zich volgens AWVN afwachtend op vanwege onduidelijkheid over de gevolgen van overheidsbeleid voor lonen, inflatie en koopkracht. Ook benadrukt de vereniging de "tegengestelde visies" tussen vakbonden en werkgevers.

"Vakbonden zetten hoog in en willen korte-termijn-winst in de vorm van snelle loonsverhogingen. Werkgevers willen aandacht voor de robuustheid van bedrijven op lange termijn en willen daarvoor loonruimte gebruiken."